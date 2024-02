Savona, un'area camper a Legino in grado di ospitare 13 mezzi e con tutti i servizi necessari

Risale agli anni Novanta la pratica di creazione di un'area camper a Legino che il Comune poterà in uno dei prossimi consigli Comunali. Il fenomeno delle vacanze in camper è in costante crescita ma a Savona, città a vocazione turistica, mancano aree camper attrezzate. Palazzo Sisto ha sbloccato una vecchia pratica che permetterà di avere un'area camper. La pratica risale al 1994 prevedeva la creazione di un'area camper a Legino come onere di urbanizzazione, con la dotazione di un impianto di illuminazione e servizi. Il caso è stato portato nel consiglio comunale di oggi con un'interpellanza del capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Arecco.

"La città sempre sentito necessità ad assolvere a questa esigenza – ha detto Arecco - come precedente amministrazione avevamo individuato una soluzione legata ad oneri di urbanizzazione da fare nell'area di Legino, in via Quintana, con la realizzazione di una quindicina di spazi camper a rotazione e visto che siamo in fase di elaborazione del documento di pianificazione urbanistica vi chiedo se ci sono iniziative per area camper".