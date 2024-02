Addio a Silvano Salvan, noto esercente di Alassio e Albenga

La comunità di Alassio piange Silvano Salvan, noto esercente di Alassio, mancato all'età 82 anni.

Emigrato nel 1970 da Milano nella città del Muretto, assieme alla moglie Annita, aveva avviato e gestito fino al 2000 un negozio di fotografia, successivamente riconvertito in telefonia, nel budello, in via XX Settembre. Ma non solo. Negli anni '80 aveva ampliato il proprio business, aprendo un altro negozio ad Albenga, in viale Pontelungo 36.

Esercente molto attivo e dinamico, era ben conosciuto nel ponente savonese. Oltre al suo impegno nel settore commerciale, Salvan era un appassionato pilota, avendo conseguito il brevetto di volo a Villanova d'Albenga negli anni '80. Volare rappresentava per lui una vera e propria passione.

Ultimamente una rovinosa caduta in casa lo aveva immobilizzato, così, dopo un ricovero al Santa Corona, per continuare le cure ed essere meglio seguito, si era trasferito a Torino con la figlia Paoletta presso l'altro figlio Alessandro, funzionario Fiat.

Salvan è deceduto venerdì scorso. I funerali si terranno oggi, mercoledì 31 gennaio, alle ore 11, nella chiesa di Reaglie, una frazione di Torino. Dopo la cremazione, venerdì 2 febbraio, l'urna cineraria raggiungerà Alassio per essere collocata accanto a quella della moglie Annita, scomparsa nel 2016.