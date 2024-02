Bragno, incendio al centro di raccolta dei rifiuti: vigili del fuoco mobilitati, situazione sotto controllo

Vigili del fuoco mobilitati a Bragno, frazione del comune di Cairo Montenotte, a seguito di un incendio divampato nel centro di raccolta dei rifiuti urbani. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 5 di questa notte.

Il fuoco è stato prontamente contenuto, causando danni limitati al solo capannone in cui si è originato. Secondo quanto riferito, sembra che le fiamme abbiano interessato principalmente la plastica accumulata all'interno della struttura.

"Abbiamo immediatamente avvertito Arpal, che sta giungendo sul posto per monitorare i dati ambientali - spiega il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini - Fortunatamente, rispetto all'incendio del 2018, non c'è paragone. Si tratta di due situazioni completamente diverse".

Il rogo è stato completamente estinto. Attualmente, i vigili del fuoco stanno monitorando attentamente la situazione per prevenire eventuali ripartenze. Ulteriori accertamenti sono in corso e, come dichiara Lambertini: "Aspetteremo il responso dei vigili del fuoco per decidere i prossimi passi da intraprendere".