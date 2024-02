A Cairo un Corso di formazione per animatori di passeggiate per promuovere il turismo culturale in Val Bormida

Il Comune di Cairo Montenotte organizza un Corso di formazione per animatori di passeggiate per fare turismo culturale in Val Bormida.

Nell’incontro verrà illustrato il Corso di formazione per guide, per appassionati e per volontari locali che vogliano approfondire la conoscenza della storia e della cultura valbormidese nelle prospettiva, per chi lo vorrà, di diventare animatore di attività e visite ai diversi centri del nostro territorio.