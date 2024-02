Tpl, il nuovo direttore generale Rossi si presenta: "Obiettivo delineare un piano di trasformazione dell'azienda" (FOTO e VIDEO)

"Ho trovato un'azienda dinamica, proattiva - ha detto Rossi - e che ritengo con le mie passate esperienze si possa migliorare la profittabilità ma soprattutto il modo di distribuire meglio il trasporto pubblico. Sto prendendo coscienza dell'azienda e della logistica. Il piano industriale contiene degli obiettivi e delle linee strategiche tattiche. L'obiettivo dei prossimi giorni è delineare un piano di trasformazione della Tpl Linea. Potremo godere di questa fase dell'affidamento in house e non avere la pressione della gara ma potremo ricostruire l'azienda di Tpl che mi piace definire un 'distributore di mobilità'. Questo è ancora un periodo di conoscenza".

Nella presentazione del nuovo direttore, oltre ai dirigenti, Franceri ha voluto che ci fosse anche il meccanico che era con Macciò il giorno dell'incidente. "Questa è una ricorrenza molto importante - ha detto il presidente Vincenzo Franceri - e perché ricorre un anno in cui un nostro collega ci ha lasciati. La presenza del collega presente al momento dell'incidente ha voluto dare un significato importante: quello della presenza. Questa è anche la giornata in cui si guarda avanti e si mette l'autista alla guida dell'azienda. Oggi l'azienda, l'intero patrimonio di 400 persone ha dato al direttore generale le chiavi per guidare Tpl LInea, non certo da solo ma con la forza del patrimonio di tutto il personale dipendente e con la forza desiderio di lavorare del cda e di tutti i soci che rappresentano questa azienda , con un'utenza molto alta. Il senso di appartenenza di questa azienda deve essere molto sentito".

A marzo saranno inaugurati 14 nuovi mezzi elettrici, in un evento con le scuole, che fanno parte dei 16 recentemente acquistati, di questi 2 a gasolio. A giugno è previsto l'arrivo di altri 4 bus. "Sono mezzi usati - ha aggiunto Franceri - perché ci sono tempi più ridotti di attesa e sono più economici".