Operaio morto in cantiere ad Alassio, ci sarebbe un indagato. Il 9 febbraio l’autopsia

Ci sarebbe un iscritto nel registro degli indagati, per il caso di Luciano Peirano, l’operaio cinquantottenne di Andora che lunedì 5 febbraio scorso, intorno a mezzogiorno, ha perso la vita cadendo da una betoniera in un’area cantiere alle spalle dell’ex ospedale di Alassio, in via Adelasia.

Il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla ha aperto un fascicolo per omicidio colposo verso ignoti e disposto l’autopsia, che verrà eseguita venerdì 9 febbraio dal medico legale Sara Lo Pinto, per stabilire le cause del decesso dell’andorese.

Secondo le prime informazioni, l'uomo, alle dipendenze dell’impresa edile da 17 anni, potrebbe aver perso improvvisamente l'equilibrio in seguito a un malore, mentre stava pulendo una betoniera parcheggiata nell'area di cantiere utilizzata per le necessarie operazioni utili al cantiere vero e proprio, che si trova in un vicolo in prossimità dell’Hotel Lido, in passeggiata mare ad Alassio.

Cadendo, l’uomo ha sbattuto la testa riportando un importante trauma cranico che non gli ha lasciato scampo, nonostante l'intervento dei sanitari del 118 e dei militi della Croce Rossa alassina.

Sul cantiere sono intervenuti anche i carabinieri del comando locale, insieme agli ispettori del lavoro, i quali hanno immediatamente avvertito il pm di turno che ha disposto l'autopsia sulla salma del 58enne per chiarire con precisione le cause della morte. Intanto, anche l’area cantiere stessa è stato messa momentaneamente sotto sequestro.