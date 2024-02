Incidente sul lavoro ad Alassio: fissati i funerali di Luciano Peirano

Ha lasciato la moglie Tamara e due figli, Thomas e Nicholas, la mamma Paolina e la sorella Simonetta, Luciano Peirano, l’operaio cinquantasettenne di Andora che ha perso la vita lo scorso lunedì 5 febbraio, nel tragico incidente sul lavoro in un’area cantiere ad Alassio, alle spalle dell’ex ospedale, in via Adelasia.

A una settimana esatta dalla sua scomparsa, lunedì 12 febbraio alle 15.30 saranno celebrati i funerali nella parrocchia di San Giovanni ad Andora, dove domani, sabato 10 febbraio alle 18.45, sarà recitato il santo rosario.

Dopo il rito funebre, la salma sarà tumulata nel cimitero di San Giovanni.