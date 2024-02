Quiliano 2024, Rodolfo Fersini si ricandida a sindaco: "Un progetto dove sarà centrale la comunità"

Rodolfo Fersini si candiderà, come 5 anni, fa alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali.

La decisione è stata presa dopo che lo scorso lunedì 5 febbraio si è riunito, nei locali della società cattolica di Valleggia, un numeroso gruppo di cittadini quilianesi provenienti dalla società civile e rappresentativi di diverse esperienze ed aree del territorio di Quiliano, insieme al gruppo consiliare Quiliano Domani, per una valutazione dell’operato della amministrazione e per confrontarsi sulle scelte di politica amministrativa in vista delle comunali di giugno 2024.

"Ne è emersa una valutazione negativa sull’operato della attuale Amministrazione e si è concordato sulla necessità di dare alternative al processo democratico di ricambio, di modernizzazione e di guida istituzionale del Comune di Quiliano - spiegano - A partire da queste considerazioni e da un’analisi sulle prospettive e potenzialità del Comune di Quiliano, i partecipanti all’incontro hanno convenuto nel proporre a Rodolfo Fersini, attuale capogruppo di minoranza, la candidatura a Sindaco del comune di Quiliano per le elezioni Amministrative del 9 giugno 2024".

"All’uopo Quiliano Domani confluirà in una organizzazione nuova, diversa e più ampia, trovando convergenze sul territorio e arricchendosi di esperienze e di persone che provengono dalla società civile nell’ambito dell’area progressista, tra quelli che si riconoscono nei valori della costituzione repubblicana democratica e antifascista - concludono - . Rodolfo Fersini ha confermato la disponibilità a contribuire alla costruzione di una futura Quiliano che migliori il benessere sociale, che si possa ammodernare prima nelle idee e poi nei comportamenti, che sia più inclusiva con le persone e le associazioni, che parli di collaborazione, di territorio e di sentimento di comunità in un cantiere dove tutti quelli che si riconoscono in questi valori, potranno portare il loro contributo. Un progetto dove sarà centrale il noi ovvero la comunità".

Sul fronte opposto il sindaco uscente Nicola Isetta non ha ancora sciolto le riserve ma pare intenzionato a ricandidarsi con il suo gruppo di maggioranza. Nelle settimane scorse inoltre si era presentato il comitato "Insieme per Quiliano" e non è da escludere che possano dar vita ad una lista civica.