Borghetto S. Spirito, lotta alla diffusione della processionaria: ordinanza del sindaco Canepa

Il Sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa, ha emesso un'ordinanza avente come oggetto l'urgente azione per combattere la diffusione della processionaria del pino, un parassita potenzialmente pericoloso oltre che per le piante anche per gli animali, la cui proliferazione è stata favorita dalle temperature insolitamente miti di quest'inverno.