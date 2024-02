Bryan, il cane smarrito a Vado, ritrovato senza vita

Si è conclusa senza lieto fine la vicenda di Bryan, il cane di Vado Ligure smarrito da giorni. A darne notizia è stata la famiglia, che aveva lanciato un appello per ritrovarlo:

"Non mi piace parlare di me, ma devo farlo per evitare che continuino a girare i post di ricerca - fa sapere il suo proprietario - Purtroppo il nostro amato Bryan è stato trovato senza vita. Non so cosa dire. Abbiamo il cuore a pezzi. Abbiamo fatto il possibile e l'impossibile. L'ho amato dal primo istante che ci siamo incontrati più di 10 anni fa al canile. É stato sempre trattato come un Re e come un membro della famiglia. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono sbattuti, hanno condiviso la sua foto e hanno girato con e senza di me nella speranza di trovarlo. Tutta la comunità della Valle di Vado che ci ha aiutato nonostante fossimo sconosciuti ai più e nonostante viviamo lì da poco più di un anno. Amici e sconosciuti che si son presi a cuore Bryan, era un cane fantastico e dolce".

"Voglio ringraziare specialmente Manuel Gujel soprattutto per il supporto continuato e un grazie a Marco Benini per il supporto, le foto trappole, l'aiuto costante, la disponibilità telefonica e il lavoro con il suo drone termico. A chiunque possa capitare una cosa del genere lo consiglio vivamente perché è un professionista e una gran bella persona. Grazie dal profondo del cuore Marco. Abbiamo fatto il possibile, nottate e giornate a girare senza sosta nella speranza di riabbracciarlo. Ci rivedremo un giorno e staremo di nuovo tutti insieme. Ti amiamo da morire. Papà, mamma Sara e le tue sorelle Milla e Letty. Ora scusaci se piangiamo ma hai lasciato un vuoto enorme in noi. Buon ponte amore mio grande. Ti ho amato e ti amerò per sempre".