Altare, il 16 febbraio la presentazione del libro di Daniela Olivieri "Il Fazzoletto di Géricault"

L'associazione AMA di Altare, in collaborazione con la parrocchia Sant'Eugenio, presenta il libro di Daniela Olivieri "Il Fazzoletto di Géricault". L'evento si terrà venerdì 16 febbraio, alle ore 21, presso il cinema Roma Vallechiara.

Il 26 gennaio 1824 moriva Théodore Géricault, un pittore francese noto per la sua vita intensa e tormentata. Tra alti e bassi economici, fama ritardata e depressione, lasciò come ultimo lascito il "Ciclo degli Alienati", una serie di dieci ritratti di pazienti con alienazione monomaniacale, dipinti durante il suo soggiorno all'ospedale de La Salpêtrière.

Sei di questi pazienti sono i protagonisti del romanzo "Il fazzoletto di Géricault" di Daniela Olivieri, che esplora le loro vite nel contesto storico della Francia tra fine Settecento e inizio Ottocento. Attraverso una narrazione che mescola finzione e ricerca storica, l'autrice dà voce a questi personaggi, restituendo loro una dignità e un senso attraverso l'arte di Géricault.

L'autrice si concentra sul legame tra Géricault e i suoi soggetti, suggerendo una profonda connessione tra l'uomo e la loro "parte oscura". In sintesi, il romanzo offre uno sguardo profondo sulla condizione umana attraverso il filtro dell'arte e della sofferenza, riflettendo la famosa citazione di Géricault: "Non esiste luce che non produca ombra".