Sassello, non sarà Giardini a subentrare all'assessore Galatini: entra in giunta Lia Zunino

Non sarà il consigliere Valerio Giardini a subentrare al dimissionario assessore Arianna Galatini.

Il sindaco Marco Dabove ha infatti affidato l'incarico a Lia Zunino, già vicesindaco nella precedenze amministrazione di Daniele Buschiazzo.

Il primo cittadino lo scorso 18 gennaio aveva annunciato che al posto della giovane assessore che aveva deciso di lasciare il suo ruolo in giunta per motivi lavorativi (rimane come consigliere comunale con delega alle associazioni volontarie), sarebbe subentrato il capogruppo di maggioranza del gruppo SiAmo Sassello.

Dabove però ha dovuto cambiare decisione per via della legge legata alla parità di genere in giunta (deve essere al 40% nei piccoli comuni).

Il neo assessre Zunino gestirà quindi le deleghe al bilancio e ai progetti SNAI.

Giardini sarà sempre il capogruppo e continuerà ad occuparsi delle deleghe ai servizi sociali, cultura e sport.