Cairo, incendio al centro raccolta rifiuti: il capannone va messo in sicurezza

Il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, ha emesso un'ordinanza mirata alla messa in sicurezza del capannone utilizzato come centro di raccolta dei rifiuti, situato nella frazione di Bragno e di proprietà di Iren Ambiente.

Tale decisione è stata presa in seguito alla relazione dei vigili del fuoco, che hanno evidenziato la necessità di lavori urgenti dopo l'incendio che ha interessato la struttura lo scorso 7 febbraio.

Il fabbricato, secondo il rapporto, richiede una serie di interventi di verifica e adeguamento, finalizzati a prevenire ulteriori rischi di incendio e a ripristinare le parti danneggiate, garantendo una messa in sicurezza definitiva e duratura.

L'ordinanza vieta l'utilizzo del capannone interessato dall'incendio e dell'area antistante (zona di transito e manovra) fino a quando non verrà effettuata una verifica da parte di un tecnico specializzato. In particolare, viene stabilito un limite di 15 metri di distanza dal fabbricato per l'area soggetta a divieto di accesso.

Iren ha risposto alla situazione preparando una documentazione da inviare ai vigili del fuoco, che contiene un progetto per la costruzione di un muro perimetrale, in modo tale da chiudere completamente il capannone in caso di eventuali crolli, al fine di garantire la sicurezza degli operatori che operano nella zona.

"Aspettiamo il parere dei vigili del fuoco - spiega il sindaco Lambertini - Eventuali modifiche all'ordinanza verranno apportate in base alle valutazioni espresse dalle autorità competenti".