Soccorsi mobilitati poco dopo le 12 a Savona, in Corso Vittorio Veneto, per una ragazza investita da un'auto.

Immediatamente si è mobilitata la macchina dei soccorsi con l’intervento sul posto dei militi della sezione savonese della Croce Oro Mare, oltre che delle forze dell'ordine.

Dopo le prime cure, la persona ferita e vittima di diversi traumi è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo in codice rosso. Secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.