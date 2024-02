Soccorsi mobilitati ieri sera, attorno alle ore 21, per un incidente stradale avvenuto in via Montenotte a Savona. Il sinistro ha coinvolto due motorini.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Oro Mare, la Croce Rossa, l'automedica, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Tra le persone coinvolte nell'incidente, tutte sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.