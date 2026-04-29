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Cronaca | 29 aprile 2026, 08:30

Prende a calci e pugni la moglie sull'A6, arriva la polizia e li minaccia di morte: arrestato

La donna è finita all'ospedale. L'uomo aveva con sé anche un coltello

Prende a calci e pugni la moglie sull'A6, arriva la polizia e li minaccia di morte: arrestato

Colpisce brutalmente la moglie, arriva sul posto la polizia e li minaccia di morte.

È successo nel pomeriggio di lunedì scorso sull'autostrada A6 all'altezza di Roccavignale con un uomo che è stato tratto in arresto.

Tutto è scattato dalla segnalazione di un camionista che ha notato in una piazzola di sosta il soggetto che picchiava brutalmente la moglie prendendola a calci e pugni.

All'arrivo della stradale l'uomo ha opposto resistenza colpendo gli agenti e minacciandoli. Dopo essere riusciti a calmarlo per lui sono scattate le manette. Nel bagagliaio dell'auto è stato inoltre trovato un coltellino aperto. 

La moglie, di nazionalità ucraina, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Mondovì dalla Croce Rossa di Millesimo. Ascoltata dai poliziotti sono emersi precedenti e ripetute violenze nei suoi confronti.

Avvisata il Pubblico Ministero Maddalena Sala, ieri mattina è stato processato per direttissima con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice Veronica Desei ha convalidato l'arrestato e disposto il carcere.

Luciano Parodi

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