Savona, blitz antidroga della Finanza: due arresti, sequestrati cocaina, hashish e oltre 11mila euro in contanti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Savona, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel savonese, hanno deferito alla Procura della Repubblica due soggetti di nazionalità albanese, i quali detenevano, all’interno della propria abitazione, sostanza stupefacente destinata allo spaccio, già suddivisa in dosi, oltre a un’ingente somma di denaro in contanti.

In particolare, i militari del Gruppo di Savona, avendo notato movimenti sospetti nei pressi del centro cittadino, hanno avviato un’attenta attività di osservazione e pedinamento che ha consentito di raccogliere sufficienti elementi indiziari a carico dei due individui.

Sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, è stata quindi eseguita una perquisizione nell’appartamento in uso ai soggetti, con il supporto di un’unità cinofila antidroga. L’operazione ha portato al rinvenimento di decine di dosi di cocaina e hashish, di banconote per un totale di 11.280 euro, nonché di materiale per il confezionamento dello stupefacente, tra cui cellophane e bilancini di precisione.

Tutto lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro contante, ritenuto presumibilmente provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro. I due uomini sono stati denunciati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.