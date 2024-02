Frane al Santuario, Santi punta il dito contro la Provincia: "Ci vogliono interventi preventivi di manutenzione"

"La collina tra San Bernardo e il cimitero è molto debole e soggetta a frane e ci vogliono interventi preventivi per evitare questi fatti".

Chiede che venga messa in sicurezza la zona del Santuario il consigliere comunale, capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi, dopo la violenta alluvione dell'ottobre 2021 (LEGGI QUI) e le frane che si sono succedute ciclicamente non ultima quella avvenuta sulla Sp12 in localtà San Bernardo.

Il tratto di strada è stato riaperta ieri a doppio senso di circolazione dopo che per 24 ore, a causa della caduta di 3 massi, la viabilità era stata regolata a senso unico alternato (LEGGI QUI).

"Siamo stati due anni e mezzo con il ponte del Santuario in condizioni pietose con le sponde rotte dall'esondazione del Letimbro. È un immagine veramente negativa e una situazione di pericolo reale per i passanti - punta il dito Santi contro la Provincia - Non so se in Provincia sanno che la basilica del Santuario è uno tra i piu importanti santuari mariani d'italia e che è meta di numerosi pellegrinaggi da tutto il paese".

Il consigliere savonese ricorda inoltre anche la frana avvenuta qualche metro prima di quella che si è verificata martedì e la presenza dei semafori che si è protratta per quasi 4 anni (LEGGI QUI).

"Occorre maggiore attenzione a questa strada che è anche la sede di un importante presidio per gli anziani, con un continuo via vai delle ambulanze ed è anche sede di una scuola elementare molto conosciuta in città. Quindi non ci si puo permettere di tenerla chiusa visto che ha una così grande valenza per la frazione - prosegue Santi - Tutto questo fa si che la frazione e tutta la vallata meritino una maggiore attenzione per la manutenzione".