Istituto "Giancardi Galilei Aicardi" di Alassio: al via il concorso “Metti un fiore in tavola” inserito nella quinta edizione del Festival della Cucina con i fiori che si svolgerà dal 12 al 15 aprile

Con una masterclass curata dal presidente dei Ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia e da Silvia Parodi dell’azienda Tastee.it di Albenga è stato presentato agli studenti il tema su cui verterà la sfida che terminerà con la finale in programma il prossimo 12 aprile in apertura della quinta edizione del Festival Nazionale delle Cucina con i fiori di Alassio.

Le scuole in gara, collegate a distanza con la scuola alassina, hanno aderito con entusiasmo a questo contest, che non è solo una sfida culinaria, ma anche un percorso educativo attraverso la cultura del mangiare sano, all’insegna del bio e del rispetto delle stagionalità dei singoli territori. Dopo la pandemia infatti è cresciuta l’attenzione su cosa portiamo in tavola ed è cresciuto l’utilizzo delle erbe e dei fiori nei menù degli chef di tutto il mondo.

La lezione, trasmessa anche in diretta facebook, ha permesso ai partecipanti di scoprire ed apprezzare i gusti e i sapori dei fiori, che non sono soltanto belli e salutari. Un viaggio con i fiori biologici dell'azienda Raverabio partito dalle note di amaro della Bocca di Leone, a quelle piccanti del Nasturzio, passando per il sapore agrumato della Begonia e dal gusto erbaceo delle violette per terminare con la freschezza speziata della Calendula.

Gli studenti delle scuole dovranno ora preparare e presentare una ricetta inedita che contempli un fiore edule tra i suoi ingredienti principali e non solo come semplice decorazione del piatto. Le brigate che accederanno alla finale e presenteranno i loro piatti ad una giuria di critici ed esperti.

Al termine della lezione è stato presentato anche “Flower Emoji LAB” il nuovo progetto della giornalista Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina, un percorso di conoscenza dei principali fiori eduli come guida inedita alla conoscenza e “degustazione” consapevole delle principali emozioni umane. Un progetto che coinvolgerà diverse scuole della città di Alassio e che culminerà con un laboratorio inserito nel Festival della Cucina con i fiori.

“Siamo felici di poter ospitare la quinta edizione del contest gastronomico – spiega il professore Fabio Macheda - un progetto didattico che permette ai nostri studenti di arricchire la propria esperienza anche con il confronto con altre esperienze scolastiche e raccontando le storie, i valori e i sapori del nostro territorio. Desidero ringraziare sia i docenti che hanno condotto la lezione con grande competenza e passione e sia le altre scuole che hanno accolto il nostro invito a partecipare al contest ed hanno partecipato a questa lezione con entusiasmo ed attenzione. Sul tema dell’utilizzo dei fiori eduli in cucina il nostro istituto oggi può vantare importanti conoscenze e competenze, che impreziosiscono la nostra grande tradizione nel settore gastronomico e alberghiero. Siamo orgogliosi di offrire per chi desidera intraprendere una carriera in cucina una formazione di alto livello, che permette ai nostri studenti di ottenere importanti riconoscimenti nazionali e internazionali”.

“Il festival della cucina con i fiori – spiega Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della tavolozza e coordinatore della manifestazione - dopo il grande successo dell’ultima edizione, continua a crescere di interesse. Il contest gastronomico, che coinvolge gli istituti alberghieri di tre regioni rappresenta una grande occasione per mettere a confronto esperienze di cucina diverse ed originali. I piatti preparati dai ragazzi saranno valutati da una giuria di esperti e presentati al pubblico, con la possibilità di degustare e scoprire gusti e sapori nuovi ed inusuali”.