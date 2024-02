Toirano, potenziato il sistema di videosorveglianza: investimento da oltre 80 mila euro

Lo scorso 12 febbraio a Toirano sono iniziati i lavori di installazione delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino.

"Ad oggi è stata installata ed attivata la prima telecamera dislocata in largo carabinieri d'Italia, una delle zone sensibili del paese - spiega il sindaco Giuseppe De Fezza - Nei prossimi giorni verranno installate ulteriori 5 telecamere che andranno a presidiare varchi di accesso al territorio comunale e precisamente in località Barescione, località Dari, località Maccagne, nella Zona industriale e in frazione Carpe. Tutti i varchi di accesso a Toirano saranno controllati, h24, da nuove telecamere che andranno a potenziare il sistema di videosorveglianza, già attivo per poter garantire, in caso di necessità, alle forze di polizia, la possibilità di monitorare gli accessi e le uscite di persone e mezzi dal nostro territorio".

"Altre telecamere verranno installate in zone sensibili dove, negli anni, è stato riscontrato il perpetrarsi di reati - prosegue il primo cittadino - Il progetto è stato avviato nel 2021 e Toirano nel 2023 è risultato tra i 7 Comuni savonesi che si sono aggiudicati fondi statali destinati alla 'sicurezza urbana'. Ammonta complessivamente a 80 mila e 276 euro l’investimento per la realizzazione di un progetto, mirato a garantire un paese più controllato e quindi più sicuro, cofinanziato per 15 mila euro dal Comune di Toirano. Come Sindaco, sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, frutto dell’instancabile e preciso lavoro dei tecnici comunali e del Comandante della Polizia Locale Fulvio Panizza che, in linea con le indicazioni dell’Amministrazione e coadiuvati dall’assessore Claudio Oddo, hanno creduto in questo progetto, comprendendone l’importanza per la sicurezza dei nostri cittadini".

"Con il nuovo sistema di videosorveglianza riusciremo a dare maggior risposta alle necessità dei cittadini ed a garantire maggiore sicurezza sul territorio, continuando a sostenere il servizio di Polizia Locale, ogni iniziativa volta a garantire la sicurezza dei nostri cittadini, anche, grazie all’ottima sinergia con la stazione locale dei carabinieri e incentivando e sostenendo incontri con la popolazione di prevenzione e di resilienza" ha commentato l'assessore Oddo.