Antenna 5G a Boissano, l'amministrazione incarica un legale: "Supporto agli uffici per evitare ulteriori controversie"

A Boissano la questione legata all'antenna Iliad in via Zurmagli continua a far discutere. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato il titolo autorizzativo, il Comune guidato dal sindaco Paola Devincenzi ha affidato un incarico all'avvocato Mauro Vallerga per esaminare la pratica.

"L’attuale amministrazione ha deciso di conferire incarico ad un legale con specifiche competenze in materia, affinchè fornisca adeguato supporto agli uffici che devono occuparsi di espletare l’iter procedimentale, così come stabilito dal Consiglio di Stato - ha spiegato la prima cittadina - Ciò per evitare altre conseguenze pregiudizievoli quali l’insorgere di ulteriori controversie (e costi connessi), e dunque a fine di tutelare nel migliore dei modi l’interesse pubblico".

"Preciso che non ho dubbi sul fatto che la precedente amministrazione non fosse a conoscenza della presentazione della pratica da parte di Iliad, poiché di per sé questo genere di pratiche non passano al vaglio della giunta a meno che la giunta non ritenga di ricevere dagli uffici informazioni più capillari" ha aggiunto il sindaco boissanese. "Certo è che se un esponente della vecchia maggioranza si assume la responsabilità di puntare il dito contro la nuova maggioranza su procedimenti definiti durante il suo mandato, ci vediamo costretti a ribadire per l'ennesima volta qual è la realtà dei fatti" ha concluso il sindaco De Vincenzi.