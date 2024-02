Quiliano, segnalazioni per emissioni nel deposito Sarpom: incontri dell'azienda con i cittadini

Segnalazioni dei cittadini per emissioni odorigene nel deposito Sarpom e sono stati organizzati alcuni incontri per risolvere la problematica.

"Il primo vertice è stato svolto con la Provincia di Savona, il Comune, Asl2 e l'azienda per valutare congiuntamente le problematiche esposte, la situazione e le possibili azioni conseguenti al fine di limitare ulteriormente le emissioni" ha detto il sindaco Nicola Isetta.

"In conseguenza sono state concordate ulteriori iniziative di approfondimento sia in collaborazione con Sarpom e sia in modo autonomo. E' stato attuato un incontro con i cittadini maggiormente interessati dalla presenza dell'impianto e l'azienda, per ulteriormente recepire informazioni e comunicare in merito alle azioni intraprese" conclude il primo cittadino quilianese.