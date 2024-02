L'Unione italiana ciechi di Savona cerca tre volontari per il servizio civile

L'unione italiana ciechi e ipovedenti di Savona cerca tre volontari da impiegare nel servizio civile. Il termine per fare domanda è il 22 febbraio 2024. Posso fare attività di servizio civile i giovani d'età tra i i 18 anni e i 28 anni (29 non compiuti); il servizio civile è aperto a giovani disoccupati e che non abbiano già svolto servizio civile in precedenza.

Chi fosse interessato può contattare l'Uici uicsv@uiciechi.it o tramite la pagina facebook dell'associazione “La legge prevede che vengano determinati i cosiddetti crediti formativi per coloro che prestano il Servizio civile universale- spiega il Governo sul isto delle Politiche giovanili - che possono essere poi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione o della formazione professionale. Anche le università possono riconoscere crediti formativi per attività prestate nel corso del Servizio civile universale rilevanti per il curriculum degli studi.

Per i volontari è stabilito un rimborso mensile di 507,30 euro (a cui va aggiunta una indennità extra per quanti sono impegnati in progetti all'estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati). L’attività svolta non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità”.