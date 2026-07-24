Borghetto sostiene le famiglie in difficoltà, 185 mila euro per aiutare a pagare gli affitti

L'amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito conferma il proprio impegno a favore delle famiglie e delle persone che vivono situazioni di difficoltà economica, pubblicando il bando per l'erogazione di contributi destinati a sostenere le spese di locazione sostenute nell'anno 2025.

Per finanziare questa importante misura, il Comune ha stanziato circa 185.000 euro di risorse proprie, interamente reperite dal bilancio comunale, con l'obiettivo di offrire un aiuto concreto ai nuclei familiari più fragili e di prevenire situazioni di disagio ed emergenza abitativa.

"In un momento in cui il costo della vita e delle abitazioni continua a rappresentare una delle principali difficoltà per molte famiglie – dichiarano il Sindaco Giancarlo Canepa e il consigliere delegato alle Politiche Sociali Mariacarla Calcaterra – abbiamo scelto di destinare una somma particolarmente significativa del bilancio comunale a questa misura di sostegno. Si tratta di un investimento importante sul piano sociale, che testimonia la volontà dell'Amministrazione di essere concretamente vicina ai cittadini e di intervenire prima che situazioni di difficoltà economica possano trasformarsi in vere e proprie emergenze abitative".

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal bando, tra cui la residenza nel Comune di Borghetto Santo Spirito, un valore ISEE non superiore a 16.700 euro, un contratto di locazione regolarmente registrato relativo all'abitazione principale e il pagamento dei canoni di affitto relativi all'anno 2025, adeguatamente documentato. Il contributo teorico è pari al 40% del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 2.800 euro, secondo i criteri stabiliti dal bando.

Le domande dovranno essere presentate entro il 1° agosto 2026, esclusivamente mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, tramite raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune e presso Palazzo Elena Pietracaprina.

Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento telefonico al numero 0182 970000 (interno 5-1 oppure 3), nelle giornate di lunedì e mercoledì, negli orari indicati dal bando.