"Darwin Day 2024" a Savona, in sala Rossa incontro con Alessandro Paolucci

"Darwin Day 2024 - Storia Stupefacente della Scienza". L'evento si terrà sabato 24 febbraio, alle ore 18, nella sala Rossa del comune di Savona.

Tradizionale appuntamento di febbraio con il Darwin Day, la giornata dedicata all'importanza della ricerca scientifica per lo sviluppo umano. Quest'anno si parlerà della storia della scienza dal punto di vista degli scienziati, che sono sempre stati visionari ma che talvolta hanno cercato di andare oltre la realtà apparente, facendo anche uso di sostanze in grado di alterare la percezione della realtà. Naturalmente, hanno affrontato enormi rischi e si sono cacciati ripetutamente nei guai, ma sempre per amore del sapere e per aprire nuovi orizzonti all'umanità.

Alessandro Paolucci (Foligno, 1981) lavora nell’ambito della comunicazione digitale. È l’ideatore dell’account @Dio, seguito da centinaia di migliaia di persone tra Twitter, Facebook e Instagram. Con il Saggiatore ha pubblicato anche Storia stupefacente della filosofia (2022). L'iniziativa è patrocinata dal comune di Savona e realizzata in collaborazione con la libreria Ubik.