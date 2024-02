Diocesi Savona-Noli, Danilo Gambetta diventa diacono permanente

"La mia vocazione si è manifestata in maniera 'discreta' - racconta in un'intervista al mensile diocesano Il Letimbro - Ho vissuto parte della giovinezza frequentando la Chiesa prima convintamente, poi con sporadicità, per trovarmi in età adulta ad essere un 'credente tiepido'. Spesso ricordavo con nostalgia il mio entusiasmo di ragazzo. Con il tempo mi sono riavvicinato alla fede grazie ad amici e amiche. Ho iniziato a sentire che, come battezzato, ero chiamato a far fruttare ogni talento. Spero di essere all’altezza del compito che mi attende".