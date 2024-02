Celle, danneggiata la condotta fognaria principale con sversamenti di liquami: ordinanza del sindaco di ripristino

Danneggiata la condotta fognaria principale gestita dal Consorzio Depurazione Acque di scarico del Savonese e il sindaco di Celle Caterina Mordeglia opta per firmare un'ordinanza contingibile e urgente per motivi di ordine igienico sanitario.



A causa del danneggiamento in località San Sebastiano di un tratto con sversamento di liquami, la prima cittadina l'ha emanata chiedendo al Consorzio "di provvedere con la massima urgenza al ripristino immediato e completo e contestualmente alla messa in campo di tutte le azioni necessarie per il ripristino del regolare funzionamento della condotta stessa comprese le operazioni di bonifica dell'area interessata".



Per tutti i cittadini è interdetto lo specchio acqueo antistante il cantiere situato tra la stazione di sollevamento e la foce del Rio Santa Brigida.



Nel frattempo erano stati prorogati fino al 29 febbraio gli interventi del Consorzio proprio sulla spiaggia di Celle.



Lo scorso fine gennaio era stato interdetto come area di cantiere l'arenile sul litorale di ponente del rio S. Brigida nel comune per i lavori di messa in sicurezza della tubazione della fognatura. I lavori di ripristino dal tratto danneggiato e la creazione di un sistema di palificate a salvaguardia della condotta fognaria erano stati prolungati di due settimane rispetto alle tempistiche previste. Con l'inconveniente di oggi non è da escludere che il fine lavori venga ulteriormente prorogato.