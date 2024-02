No alle morti sul lavoro, presidio e incontro con il Prefetto: "Chiediamo di istituire a Savona un protocollo sugli appalti" (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 17: "Il Prefetto si è reso molto disponibile sia per affrontare la questione degli appalti, sia per quanto riguarda i lavoratori stranieri presenti sul Savona che attualmente non hanno un lavoro, per poterli formare con la lingua italiana e avviarli al lavoro e poi farà il punto con l'ispettorato del lavoro perché si devono fare più ispezioni e più prevenzione".

No alle morti sul lavoro. Cgil e Uil sono scesi in presidio per uno sciopero di due ore davanti alla Prefettura di Savona questo pomeriggio.

La morte di 5 operai in un cantiere di Esselunga a Firenze ha nuovamente riacceso i riflettori su una tremenda piaga che in Italia somma nel 2023 più di 1000 decessi, 3 al giorno, con morti in 12 anni nel savonese.

Gli esponenti dei due sindacati hanno poi incontrato il Prefetto Carlo De Rogatis.

"Chiederemo la possibilità di istituire in provincia di Savona un protocollo sugli appalti pubblici che esiste già a Genova e in Regione e chiederemo che venga inserito negli appalti privati, a Savona il 90% degli incidenti mortali avviene nell'appalto e nel subappalto" ha detto il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa.

Secondo i numeri riportati dalle sigle sindacali aderenti allo sciopero, in Liguria nel corso del 2023 i morti sul lavoro sono stati 22 "con una media vergognosa di un morto ogni 16,6 giorni" sottolineano, mentre in provincia di Savona sono 5 i decessi nei luoghi di lavoro nel corso del 2023, oltre 3500 denunce di infortunio e 205 le denunce di malattia professionale (+47,5% rispetto al 2022). Negli ultimi 12 anni nel savonese sono oltre 50mila le denunce di incidente sul luogo di lavoro con 78 morti, per una media di 6,5 morti all’anno.

I sindacati hanno ricordato l'iiniziativa locale "A Scuola di Formazione", il percorso di sensibilizzazione rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali di tutta la provincia articolato in una serie di incontri informativi tenutisi fra ottobre e novembre, per consentire ai ragazzi di avvicinarsi per la prima volta al delicato tema della sicurezza nei luoghi di lavoro "nella consapevolezza che la diffusione della cultura della sicurezza costituisca il primo fondamentale tassello per contrastare il drammatico fenomeno degli incidenti".

Centrale anche il tema della carenza degli ispettori del lavoro non solo nel savonese ma anche in tutta la Liguria.

"Altra responsabilità del Governo che piange lacrime di coccodrillo, in provincia di Savona e in Liguria riescono a ispezionare l'1% delle imprese e per quella percentuale trovano per il 70% delle irregolarità. Questo dà il segno della pochezza e della mancanza di occupazione nell'ispettorato, così come nello Psal, anche i fatti di Firenza hanno testimoniato che i numeri di ispettori fosse talmente basso che non riuscivano a ispezionare. La media di ispezione per ogni azienda in Italia è ogni 14 anni questo non è più possibile. Le imprese che sono responsabili anche sul precariato dovrebbe non soltanto fare le condoglianze ma mettere mano al portafoglio per la salute e la sicurezza" conclude Pasa.