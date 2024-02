Sciopero generale di lavoratori pubblici e privati per "fermare il genocidio in corso a Gaza": il plauso del Movimento "Indipendenza!"

"Dalla lettura delle informazioni odierne apprendiamo che per domani, venerdì 23 febbraio, alcune organizzazioni sindacali hanno proclamato uno "sciopero generale" che coinvolgerà lavoratori pubblici e privati per "fermare il genocidio in corso a Gaza", ma anche, più in generale, contro tutte i conflitti in corso. Senza entrare nella classica discussione sui possibili disagi che ogni forma di astensione del lavoro possa provocare, non possiamo che apprezzare questa presa di posizione che dimostra chiaramente la consapevolezza di quanto di drammaticamente tragico sta avvenendo a poche migliaia di chilometri dalla nostra Nazione".

Lo afferma Fabrizio Marabello, Membro della Direzione Nazionale e Coordinatore di Savona e Provincia del Movimento indipendenza.