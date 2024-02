Spaccio in Piazza del Popolo a Savona, smantellata dalla Polizia una rete gestita da stranieri: 13 arresti

Sono 13 gli arresti che la Polizia di Stato ha eseguito tra le province di Savona, Genova, Messina e Vercelli, partendo proprio dalla Città della Torretta, per smantellare la rete di spaccio che riforniva e gestiva lo smercio di droga in particolare in Piazza del Popolo.

In totale l’ordinanza del gip del Tribunale savonese ha riguardato 24 soggetti ritenuti gravemente indiziati dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 15 misure di divieto di dimora nel comune di Savona, a carico per lo più di stranieri senza fissa dimora.

Il blitz dell'operazione, rinominata "White & Coffee", è arrivato nella giornata di ieri (21 febbraio, ndr) a seguito di un'articolata attività investigativa che durava da mesi, partita proprio dal centro cittadino savonese, e con l'ausilio dei colleghi delle Polizie di Stato delle diverse province dove sono stati rintracciati i destinatari delle misure restrittive, con l'ausilio delle unità cinofile.

Durante la cattura, a Savona, altri 4 individui sono stati arrestati proprio perché sorpresi in flagranza di reato: si tratta di un albanese e un italiano entrambi incensurati e di due nigeriani con precedenti specifici, sorpresi mentre tentavano di gettare dalla finestra delle abitazioni la droga.

Gli altri 9 soggetti destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, tutti rintracciati, sono di nazionalità nigeriana e gambiana, tutti con precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti e immigrazione. In corso restano ancora le ricerche di tre cittadini stranieri destinatari di divieto di dimora.

L'operazione è la conclusione di una complessa attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile savonese nel periodo che va da aprile a ottobre 2023 con al centro la nota piazza cittadina. Attraverso servizi di osservazione e pedinamento, gli agenti hanno accertato la presenza costante degli indagati (per lo più di origine nigeriana e gambiano, per l'appunto) nella zona, da loro monopolizzata creando degrado e forte allarme sociale.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura di Savona con il contributo delle Polizie Locali associate di Finale Ligure, Loano e Savona, ha consentito di individuare i principali responsabili dello spaccio e pure i canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti.

In totale sono state documentate oltre 200 cessioni di dosi di diverse tipologie (prevalentemente cocaina, crack e hashish) che avvenivano anche verso minorenni e a qualunque ora: gli acquirenti si avvicinavano agli spacciatori e, dopo aver dato loro denaro, ricevevano lo stupefacente richiesto, in taluni casi estratto direttamente dalla bocca dei venditori per eludere eventuali controlli, in altri casi recuperato tra i cespugli della piazza in modo da averne con sé solo piccole dosi, oppure occultato nelle cover dei cellulari.

Sempre grazie a questa osservazione, sono state segnalate in via amministrativa oltre 55 persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, fornendo elementi che hanno consentito di ricostruire, con maggiore precisione, la rete dello spaccio e le modalità di contatto con gli acquirenti.

Sempre in concomitanza dell’esecuzione delle ordinanze emesse dal tribunale savonese, sono state eseguite mirate perquisizioni a carico degli indagati non solo nel capoluogo ma anche ad Altare, Loano, Varazze, Dego, Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Millesimo e Sciarborasca (nel genovese): allo scoperto oltre 3 etti di cocaina e più di mezzo chilo di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente, vari telefoni cellulari e oltre 1.600 euro di contanti. Ovviamente il tutto posto sotto sequestro.

A proposito dell’importante attività d’indagine, il Questore precisa: "La sicurezza dei cittadini resta costantemente la nostra priorità. Per noi è molto importante far sapere ai cittadini della Provincia di Savona che possono contare sul tempestivo intervento della Polizia di Stato quando vengono segnalate situazioni di criticità per la sicurezza: Piazza del Popolo, come altri luoghi di aggregazione della città, è ed è stata oggetto della nostra massima attenzione. Tant’è che l’attività dello spaccio di stupefacenti nella piazza è sempre stata attentamente monitorata e repressa. Abbiamo operato in stretta sinergia con la locale Autorità Giudiziaria, dapprima individuando ed arrestando i responsabili del piccolo spaccio, ma è stato necessario colpire la rete criminale più ampia che gestiva questo traffico, individuandone i responsabili".

"Voglio ringraziare i cittadini e in particolare i residenti della zona perché anche attraverso le loro segnalazioni abbiamo raggiunto questo importante risultato" ha concluso la dottoressa Simone.