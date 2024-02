Meteo, fase perturbata e instabile

Una estesa bassa pressione sull'Atlantico spingerà varie perturbazioni verso il nostro paese nei prossimi giorni. Nevicate a bassa quota saranno possibili a partire da lunedì, grazie al calo delle temperature su valori sotto la media del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 23 febbraio

Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino con piogge diffuse sui settori orientali del Piemonte e della Liguria per il transito della parte finale di una perturbzione atlantica. Miglioramento a partire da ovest già in tarda mattinata, anche se sempre in un contesto instabile. Temperature in calo nelle massime con valori compresi tra 10 e 13°C. Venti deboli variabili, possibile ancora qualche raffica più intensa di libeccio su coste liguri in mattinata e poi in nottata.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio

Almeno fino a domenica mattina temporanea stabilità con cielo irregolarmente nuvoloso, anche se saranno possibili isolati piovaschi nel pomeriggio su Alpi e aree più orientali. Da domenica pomeriggio aumento della nuvolosità da ovest per l'arrivo di una nuova perturbazione. Prime piogge e nevicate a quote medie già in serata sulle Alpi. Temperature in ulteriore calo , con minime tra 2 e 4°C in pianura e 8/9°C su coste. Massime tra 9 e 13°C. Venti generalmente deboli variabili con qualche raffica moderata di Foehn su Alpi e di libeccio su Liguria ancora domani mattina. Aumento dell'intensità con direzione meridionale sempre su Alpi e Liguria a partire dalla serata di domenica.

Lunedì 26 febbraio

Perturbazione estesa con precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Neve a bassa quota su Alpi e possibile anche in pianura al mattino su cuneese. Venti forti meridionali o scirocco su Liguria al mattino, poi ruoteranno a tramontana durante la giornata. Temperature ancora in calo nelle massime e stazionarie nelle minime.

Tendenza successiva

Continuerà ancora il periodo instabile, con perturbazioni pronte a donarci ancora piogge e nevicate durante la settimana, anche se le temperature si rialzeranno.

