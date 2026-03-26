Semaforo a chiamata sull'Aurelia ad Albissola, primo giorno con code. Vicesindaco Silvestro: "Servirà qualche giorno per capire quali aggiustamenti fare"

È stato attivato questa mattina il semaforo sull'Aurelia ad Albissola Marina ed è stato un primo giorno di "passione" per gli automobilisti che percorrono la statale.

Da Savona e da Albisola Superiore infatti si sono formate lunghe code fino a proprio il nuovo impianto semaforico installato a fine febbraio e posizionato all’incrocio tra Piazza Vittorio Veneto e viale Giacomo Matteotti, per regolare il transito dei pedoni migliorando anche la sicurezza del tratto stradale.

"Diamo priorità alla sicurezza dei pedoni e al traffico sull'Aurelia che dovrà essere più fluido possibile mantenendo un certo equilibrio - ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro - Nel momento in cui si verifica la 'prenotazione' dei pedoni c'è un minuto abbondante prima che scatti il verde per far sì che si raggruppino le persone. Invece i sensori dello svincolo di Piazza Sant'Antonio per le auto che devono girare verso Albisola Superiore subito dopo il transito dei pedoni hanno la precedenza e possono immettersi e girare. Successivamente possono transitare i mezzi sull'Aurelia. Servirà qualche giorno per capire quali sono gli aggiustamenti da fare, siamo in una fase di taratura e siamo vicini a regolare le tempistiche. Bisogna abituarsi tutti".

Il semaforo oltre ad un countdown per un transito in sicurezza è inoltre dotato di un dispositivo sonoro per le persone non vedenti con suono autoregolabile sul rumore di fondo.