Albisole, il ceramista Tullio Mazzotti sarà nominato Cavaliere della Repubblica

Tullio Mazzotti sarà nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica.

Il noto ceramista e artista di Albissola Marina, 68 anni, titolare della G. Mazzotti 1903, manifattura ceramica giunta alla quarta generazione, verrà insignito dell'importante onorificenza su proposta del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dello scorso 27 dicembre.

A comunicarglielo il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis in una lettera. "Nella circostanza tendo ad esprimere il mio vivo compiacimento per il conseguimento della distinzione onorifica che verrà consegnata nel corso di una cerimonia di cui sarà data alla S.V. appropriata notizia" si legge nella missiva.

"Un onore da portare con rispetto. Grazie" il suo commento sui social.

Ex campione regionale di sci in gioventù, nel 1995 entrò nel Consiglio Comunale di Albissola Marina e nel 1999 entrò in maggioranza con il sindaco di allora Stefano Parodi e gestì la delega alla cultura.

Nell'85 entro a lavorare nella Fabbrica Mazzotti e allestì in seguito il primo Museo d’Arte Ceramica Contemporanea nelle Albisole. Successivamente, nel 1999, creò il percorso museale nel Giardino, che in seguito diverrà sede di manifestazioni culturali e luogo di ritrovo per l’arte albisolese. Nel 2002 istituisce la Fondazione Museo Giuseppe Mazzotti 1903. Nel 1994 fu il fondatore del periodico "Il Tornio, Notiziario Culturale della Ceramica"

Pronipote di Giuseppe, detto “Bausin”, suo nonno era Torido Mazzotti e lo zio l'omonimo ceramista Tullio d’Albisola. Il papà Giuseppe "Bepi", scomparso nel 2014, oltre ad essere stato un artista di fama fu uno dei fondatori dell’Associazione Ceramisti di Albisola. Fino al 2005 prima di passare il testimone al figlio Tullio gestì la Fabbrica Museo situata sull'Aurelia albissolese.