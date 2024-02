Possibile crisi idrica, a Borghetto un vertice con i Comuni della Val Varatella

Si è svolta questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Borghetto un’importante riunione alla presenza dei vertici e dei tecnici di Servizi Ambientali e dei sindaci dei Comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito e Toirano, dei rispettivi uffici tecnici e di alcuni referenti della Protezione Civile.

Durante l’incontro, è stata illustrata la situazione relativa alle sorgenti e alle falde dei Comuni del comprensorio in vista dei possibili disagi che potrebbero verificarsi durante il prossimo periodo estivo visto il perdurare, dopo una lunga fase siccitosa, di un periodo poco piovoso. Sono state valutate alcune attività, alcune da mettere in atto nell’immediato ed altre da programmare per il futuro volte a sopperire a un’eventuale carenza della risorsa idrica. Interconnessione delle reti, ricerca di nuovi pozzi, individuazione delle procedure di riempimento delle vasche in emergenza sono solo alcuni degli aspetti trattati.

“Ringrazio la Servizi Ambientali - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - per averci fornito un quadro generale della situazione e alcune possibili azioni preventive da mettere in atto. Fondamentale sarà pianificare il coordinamento delle attività in caso di emergenza in modo da agire con tempestività ed efficacia. Quello che da subito possiamo e dobbiamo fare tutti è evitare gli sprechi e segnalare con tempestività eventuali perdite nelle reti”.