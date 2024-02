Savona, lutto per la scomparsa della giornalista Laura Sergi

Savona e il mondo del giornalismo piangono la scomparsa di Laura Sergi all'età di 66 anni.

Scrittice e giornalista pubblicista, in passato aveva scritto su "L'Eco di Savona", "Il Letimbro"e su "Albenga Corsara" e vinse nel 2016, con il racconto di fantasia ‘Il passato da scontare’, nella sezione E, Favole o Fiabe a tema libero, il Concorso Letterario Internazionale "Premio Enrico Bonino".

Impegnata nel sociale, era una grande amante dei gatti ed è stata segretaria dei Felini Felici O.D.V.

Lascia il marito Giorgio Barisone, il fratello Giuseppe, i cognati Fabio e Lorella, i nipoti Cristina, Mirko, le piccole Clem e Fru e tutti i parenti.

Il funerale verrà celebrato sabato 24 febbraio alle ore 9.30 nella parrocchia Santo Spirito e Concezione a Zinola.

Da parte della redazione di Savonanews le più sentite condoglianze alla famiglia della collega Laura.

Anche la Diocesi di Savona-Noli, in particolare la redazione e i collaboratori de Il Letimbro, piange la morte di Laura Sergi: "Insieme al marito Giorgio Barisone, responsabile della pubblicità del mensile diocesano, collaborava da diverso tempo con Il Letimbro, dedicandosi soprattutto ai temi da lei più amati: la cultura, l'arte, il teatro - si legge in una nota stampa diffusa dalla stessa Diocesi - Era infatti scrittrice e giornalista pubblicista e aveva esordito con il libro "Una grande macchia a forma di cuore. I gatti contano con il naso", i cui guadagni erano stati devoluti all’associazione Felini Felici, da lei fondata. Inoltre si era cimentata in alcuni gialli ambientati in Liguria, come "Mi chiamo Tonino Bellotto - Correva un autunno degli anni Ottanta...", ottenendo il quinto posto ex aequo all’undicesima edizione del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa "Insieme nel mondo" nel 2013".

"Come giornalista aveva iniziato il suo percorso professionale nel 2000 con L'Eco di Savona, occupandosi prevalentemente delle pagine di cultura - si legge ancora nella nota - La stessa passione giornalistica e culturale l'ha accompagnata negli anni trascorsi a Il Letimbro, dove la sua esperienza si è anche concretizzata nell'apporto alla "cucina" redazionale guidata dall'attuale direttore Nanni Basso. Esemplare il suo legame con il marito Giorgio Barisone, storico segretario della Confesercenti".