Finale 2024, Lega, Udc e Cambiamo decidono di sostenere il candidato Guzzi

Proprio quando in contemporanea si sta tenendo la presentazione della candidatura a sindaco di Angelo Berlangieri, è giunto il sostegno di Lega, Udc e Cambiamo nei confronti dell'altro candidato alla carica di primo cittadino Andrea Guzzi.

"Andrea Guzzi e Angelo Berlangieri sono entrambe persone serie e stimatissime, dispiace non si sia riusciti a costruire un percorso unitario. Sentito il territorio e le persone di Finale si è deciso di sostenere in maniera unitaria il progetto di Andrea Guzzi. Fondamentale è stato l’ascolto dei gruppi di persone che da tempo si stanno confrontando per costruire con passione e competenza il miglior futuro possibile per Finale Ligure" le parole dei responsabili provinciali di Cambiamo, Lega e UDC.