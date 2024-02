Lettera al direttore: "Grazie all’Ospedale San Paolo: mio marito ce l’ha fatta e io con lui"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento di una nostra lettrice indirizzata all’Ospedale San Paolo di Savona.

"Scrivo questa lettera per esprimere un sentito ringraziamento all’Ospedale San Paolo di Savona. E’ stato un anno difficile, sofferto, a tratti tragico e drammatico da quando a giugno la diagnosi peggiore ci è caduta addosso come una mannaia, sconvolgendo le nostre vite e quelle della nostra famiglia.

Grazie al Reparto di Radioterapia e Oncologia e grazie all’umanità e alla disponibilità di medici, infermieri, OSS, del Reparto di Chirurgia, al Dott. Raffaele Galleano un medico speciale che con umanità e professionalità non si risparmia e che con le sue mani sapienti tenta l’impossibile ore e ore di sala operatoria per salvare i suoi pazienti dalla bestia che li assale, grazie alla sua sensibilità riesce a parlare e a dare spiegazioni chiare con una umanità che ti arriva dritto al cuore.

Grazie a tutto il suo staff, alle dottoresse della Nutrizione. Grazie alle fisioterapiste, al logopedista, allo psicoterapeuta, alla Rianimazione tutta per l’abbraccio caloroso che mi ha sostenuta nei momenti più tragici della mia vita. Assistere la persona che ami in un momento così difficile, gestire le medicazioni e la nutrizione, per me che pativo solo a vedere un camice bianco. Grazie a tutte le infermiere e infermieri dell’Assistenza Domiciliare e alla Fisioterapista Sara. Oggi mio marito ce l’ha fatta e io con lui.

Il sostegno di famigliari e degli amici tutti è stato fondamentale per non sentirsi soli. Certo non sappiamo se la malattia tornerà, solo Dio lo sa, ma dato che 'credo' con questa lettera ringrazio anche Lui per il tempo che ancora vorrà donarci".