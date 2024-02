Albero caduto e danni agli arredi, chiude per qualche giorno il parco Marabotto di Legino (FOTO)

Il parco Marabotto di Legino a Savona resterà chiuso per alcuni giorni per ragioni di sicurezza, in attesa di un sopralluogo degli uffici comunali competenti a causa di un albero che il forte vento dei giorni scorsi ha danneggiato.

"Durante le ispezioni quotidiane dei volontari di "Leze 'nta Ciabrea", sono stati rinvenuti di nuovo danni agli arredi del parco, fatti già avvenuti nei mesi scorsi, come si evince dalle foto, solo attuali - dice Maura Montalbetti del gruppo leginese - È davvero un peccato che alcune persone non rispettino un bene che è di tutti, le altalene sono un gioco molto gradito dai bambini e sostituire i pezzi ha un costo, oltre che purtroppo ci vorrà tempo per reperire i pezzi danneggiati".

"Per far ritornare Marabotto un luogo gradevole per tutti, c'è voluto tempo, denaro pubblico e privato, lavoro dei volontari di Leze 'nta Ciabrea e dei magnifici studenti di Is for Coop e dei loro educatori. Aiutateci a mantenere il Parco un luogo bello e di tutti. Grazie".