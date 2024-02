Guasto a un passaggio a livello tra Finale e Loano: treni in ritardo, disagi per i pendolari

La settimana è iniziata con due ore e mezza di disagi per i pendolari del savonese, a causa delle forti piogge di queste ore.

Intorno alle 5.20 di questa mattina (26 febbraio), un passaggio a livello tra Finale Ligure e Loano è infatti andato in tilt.

Il guasto ha causato ritardi per due treni Intercity e i regionali in circolazione in quella fascia oraria, con rallentamenti fino a 55 minuti.

Dopo un lungo intervento da parte dei tecnici Rfi, che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea, la circolazione è tornata regolare alle 7.50.