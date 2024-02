Savona, polemiche su piazza Diaz. Il comune: "Tutto migliorabile ma i lavori sono terminati all'80% e l'alzatina è temporanea"

Una rampa di accesso in asfalto, nell'ambito di un restyling di piazza Diaz costato centinaia di migliaia di euro, ha scatenato le polemiche di molti savonesi. Il problema di quello scalino sui lati della piazza e dell'accesso ai disabili era stato sollevato già in sede di sopralluogo dal consigliere di minoranza Fabio Orsi che aveva fatto presente il problema i tecnici.

“Il progetto relativo a piazza Diaz, come accade in tutti i nuovi progetti relativi agli spazi pubblici – spiega il comune -, risponderà ai criteri relativi all'accessibilità e alla piena fruibilità degli spazi. E questo a maggior ragione vale per un'amministrazione che per la prima volta si sta dotando Savona di un Peba, Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche".

Il comune spiega che i lavori non sono ancora stati completati. "Ovviamente tutto è migliorabile, ma prima di fare un bilancio di ciò che va eventualmente corretto bisogna attendere che l'opera sia completata. I lavori nello spazio antistante il teatro, come tutti sanno, sono terminati all'80%. E' stata conclusa la piazza, ma va terminato il controviale in corrispondenza dei garage e va ancora realizzata tutta la segnaletica orizzontale e verticale. Da progetto è previsto, inoltre, il rifacimento degli attraversamenti pedonali sia su via dei Mille sia su via Famagosta ovviamente con criteri di accessibilità".

"Le strisce pedonali di cui circolano immagini sui media non sono quelle definitive, si tratta infatti ancora dell'attraversamento provvisorio di cantiere, come indica anche il colore giallo, che verrà sostituito molto presto con quello definitivo che sarà realizzato più o meno in corrispondenza di dove si trovava prima dell'inizio del cantiere. Anche l'alzatina in asfalto è temporanea: non appena le condizioni meteo miglioreranno, infatti, verrà realizzato l'attraversamento pedonale definitivo di via Famagosta che si andrà ad aggiungere a quello davanti a Superfrutto che si è deciso di mantenere anche a cantiere concluso e dove sono già state abbattute le barriere architettoniche", concludono dal comune.