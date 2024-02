Auto sbanda sul nevischio e finisce contro il guardrail: incidente sulla A6 tra Altare e Millesimo

Si è risolto fortunatamente con qualche disagio al traffico e qualche ammaccatura al mezzo l'incidente che nella mattinata odierna, intorno alle 10.30, ha visto coinvolta un'automobile sulla A6.

All'altezza del km102, tra Altare e Millesimo in direzione Torino, il veicolo è improvvisamente sbandato sul nevischio misto alla pioggia che si stava poggiando sulla carreggiata andando a sbattere contro il guardrail.

Immediato è scattato l'allarme con i vigili del fuoco e gli operativi del concessionario Autofiori precipitatisi sul posto per mettere in sicurezza il mezzo e la viabilità, che per circa un'ora è risultata molto rallentata.

Nel mentre i sanitari della Croce Bianca di Carcare si sono presi cura della persona a bordo del mezzo che ha però rifiutato il trasporto trovandosi in buone condizioni.