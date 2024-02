Roccavignale, ecco la neve e i disagi alla viabilità: un tir bloccato e non solo (FOTO)

Non solo l'incidente che, intorno alle 10.30, ha visto coinvolta un'automobile sulla A6 tra Altare e Millesimo. La neve scesa (e che continua a scendere) in queste ore sta creando diversi disagi nell'entroterra savonese, in particolare in Val Bormida.

Uno dei territori più colpiti è quello di Roccavignale, dove un mezzo pesante è rimasto bloccato in frazione Strada, sulla Sp28bis. Altri veicoli sono poi rimasti in difficoltà, sempre a causa della coltre bianca sulla carreggiata, in altri tre punti: uno al confine col comune piemontese di Montezemolo, uno a inizio salita in località Valzemola e uno a metà strada.

Intanto prosegue l'opera degli spazzaneve sulle strade provinciali e non solo con una situazione per lo più sotto controllo, mentre l'allerta per maltempo in vista delle previsioni di nevicate più intense delle prossime ore cesserà alle 19 odierne nelle vallate dell'entroterra.