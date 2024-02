Stella, frana in località Ritani: ordinanza del sindaco di chiusura del tratto

Chiude al transito veicolare e pedonale la strada comunale in località Ritani a Stella per via di una frana.

Questa la decisione del sindaco Andrea Castellini che ha firmato un'ordinanza di chiusura del tratto.

"A seguito del perdurare di condizioni meteo avverse e visto l’aggravarsi di alcuni smottamenti che interessano la tratta stradale in oggetto ed in particolare dal ponte Rio Ravezza a scendere sino al manufatto tecnico dell’acquedotto idropotabile, tratta in cui non sono presenti abitazioni, è stata comunque disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale. Sono presenti i cartelli di divieto di transito, caduta massi e le transenne ed è stata emessa l’ordinanza sindacale" dicono dal Comune di Stella.

Lo scorso 11 febbraio a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco che erano intervenuti per una richiesta di un soccorso tecnico urgente a causa della riattivazione di un corpo di frana che interessa il versante a monte della strada comunale Ritani nel tratto sterrato interessato dai lavori in corso di realizzazione della sistemazione idraulica del Rio Ravezza, hanno provveduto ad accertare la rimozione del materiale presente in carreggiata.

A seguito delle imponenti precipitazioni avvenute ieri e nella giornata di oggi, il personale dell'ufficio tecnico comunale si è recato sul posto ed è stata accertata la riattivazione del fronte di frana con uno scorrimento d'acqua sul versante e accumuli di materiale in carreggiata oltre fenomeni di erosione alle sponde del ponticello stradale sul Rio Ravezza.

Provvedendo ad integrare la segnaletica verticale con un divieto di transito, caduta massi e a posizionare transenne trasversali di chiusura carreggiata.