Ordinanza ad Albissola, 12 attività propongono la sorveglianza privata: "Penso che si farà fino a fine aprile, poi vedremo"

Una proposta per attivare una sorveglianza privata notturna che verrà pagata da 12 attività albissolesi.

Questo pomeriggio l'ha presentata un gruppo di rappresentanti dei commercianti, dei pub e dei locali in Comune ad Albissola Marina alla presenza del sindaco Gianluca Nasuti, l'assessore Elisa Tomaghelli, la consigliere Laura Forzano e il comandante della polizia locale Rosario Catapano.

Al centro l'ordinanza disposta dal primo cittadino albissolese di chiusura dei locali alla mezzanotte e mezza. Nasuti aveva optato per la linea dura a seguito dell'aggressione da parte di un buttafuori subita da un 21enne, S.C., nella notte tra venerdì e sabato scorsi in via dei Ceramisti.

Nasuti per motivi di tutela della sicurezza urbana, per esigenze di decoro, della vivibilità urbana e per il riposo dei residenti e della quiete pubblica, su parte del territorio comunale ha quindi ieri stabilito in un'ordinanza contingibile e urgente, dal 22 febbraio e fino al 21 aprile incluso, la chiusura dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande), dei loro assimilati (gelaterie, gastronomie), e/o di intrattenimento misto ( discoteche e/o beach bar), tutti i giorni della settimana nella fascia oraria compresa tra le 00.30 e le 06.00.

Le zone interessate sono il Lungomare degli Artisti; Corso Bigliati; Viale Matteotti; Via Repetto; Via Italia; piazza Rossello; via S. Grosso; Piazza dei Leuti; Piazza del Popolo; Piazza Sisto; Via Isola; Via Colombo.

Per ovviare alla problematica un gruppo di esercenti ha deciso di provare a mitigare la problematica intervenendo in prima persona.

"C'è stato un clima di collaborazione e ci hanno presentato una proposta che valuteremo. Intanto chiederò anche al Prefetto e il tema sarà oggetto di un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - ha spiegato il primo cittadino albissolese - La volontà è quella di rimboccarci le maniche. Metterò in campo tutte le risorse possibile per risolvere il problema".

"Penso che si farà fino a fine aprile e poi vedremo come andranno le cose. La prossima settimana poi avremo un incontro in Prefettura per capire se possono implementare la presenza delle forze dell'ordine" ha detto Simonetta Vesalici, commerciante e delegata Fipe Confcommercio ad Albissola.