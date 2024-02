Albisola, problemi di fornitura elettrica in via dei Siri. Il Comune: "Chiesto all'azienda di provvedere con generatori"

È in corso un intervento da parte di Enel Sole per il rifacimento di una cabina di trasformazione elettrica che servirà l'intera via dei Siri e non stanno mancando alcune problematiche nelle case degli abitanti.



"Questo ha generato alcuni disservizi nella fornitura di energia elettrica nelle abitazioni. Trattandosi di un intervento indipendente dai servizi erogati dal Comune di Albisola Superiore, il Sindaco ha comunque chiesto all'azienda di provvedere ad evitare questi inconvenienti sopperendo anche con generatori di energia elettrica in funzione continua, laddove necessario, fino al termine dei lavori" dicono dal comune che tramite il sindaco Maurizio Garbarini ha provveduto a contattare la ditta, con l'assessore Sara Brizzo che ha informato i residenti della zona.



La fine dei lavori è prevista entro venerdì 1 marzo.