Savona, in piazza Diaz lavori da completare la conclusione prevista entro fine maggio

Dopo l'inaugurazione dalla porzione di piazza antistante il teatro Chiabrera, proseguono i lavori di piazza Diaz, in particolare nella parte del controviale dove si trovava il Filmstudio.

Dopo la scarificazione della strada sarà messa una pavimentazione come quella della piazza che arriverà fino il marciapiedi. Questo richiede la chiusura del controviale dal 4 aprile fino al 31 maggio prossimo. Verrà cosi istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli della ditta esecutrice (Edilgamma Costruzioni). Divieto di sosta anche in piazza Diaz all'intersezione con via Dei Mille e sulla direttrice di marcia di Via Famagosta.