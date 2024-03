Sanità, troppe prescrizioni e richiami in Asl2: Bozzano (Lista Toti) replica ad Arboscello (Pd)

“Convocare i medici che hanno superato la spesa regionale media per le prescrizioni è una buona prassi già seguita in passato. Invece di difese di ufficio di cui nessuno sente il bisogno, e fatte solo per raccogliere qualche preferenza cavalcando da sesta stella del movimento populista ogni movimento dedito all’immobilismo mediocrità e qualunquismo, il consigliere Arboscello farebbe bene a proporre una sola, non di più, soluzione ai temi della sanità che riguardano l'intero Paese".

Replica così, Alessandro Bozzano, capogruppo in regione della lista Toti, alle parole del consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello a proposito dell'iniziativa dell'Asl 2.

"Per il momento - aggiunge Bozzano - l'unica mossa strategica del Pd in sanità è stata riprendersi l'ex ministro della Salute Roberto Speranza. Aspettiamo con ansia un'idea, vagamente applicabile invece di slogan vuoti come quelli sentiti fino ad ora. Nel frattempo, mentre pensa a qualche nuovo ritornello, Arboscello dovrebbe far mente locale a quello che il Pd ha fatto per anni in questa regione: buchi di bilancio, vendite di immobili per ripianare 100 milioni di debiti, chiusura di ospedali e reparti. Gli stessi che ora suggeriscono di riaprire".