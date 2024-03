Borgio Verezzi, il paesaggio si racconta con la pittura: ultimato il murales "Orizzonti Infiniti"

Inaugurazione questa mattina, presso il sottopassaggio dell'Aurelia, dopo il passaggio a livello ferroviario di Borgio Verezzi, del secondo murale a completamento del lavoro iniziato lo scorso anno con uno sguardo particolare all'inclusività.

Un progetto di “riqualificazione urbana” come rimedio al degrado urbano firmato dalle pittrici Isabella Vignali e Delly Potente e finalizzato ad avvicinare i passanti alla bellezza dei nostri luoghi. Un intervento realizzato grazie all’Associazione Agorà’ e Agorart e donato al paese a titolo gratuito.

"Un esempio concreto di come sia possibile amare Borgio Verezzi ed aiutarlo ad evolvere e a migliorare" fa sapere la consigliere comunale Anna Porrini, sottolineando come il murale sia il lavoro di associazioni di volontariato che non hanno alcun interesse economico.

La particolarità del murale inaugurato stamane è però la sua fruibilità anche per le persone non vedenti grazie ad un QR code che permette di ascoltare una audiodescrizione dell'opera a cura dell'attrice Alessandra Munerol: "Un grande passo in avanti per il paese" evidenzia ancora la consigliere comunale.

Testimonial d'eccellenza dell'iniziativa è Sebastiano Gravina, content creator non vedente conosciuto sui social network come videociecato: un nickname seguitissimo sulle varie piattaforma del web.

Le due pittrici hanno voluto valorizzare questo spazio con l'obiettivo principale di "accrescere nella popolazione tutta l'interesse e l'orgoglio di appartenere ad una terra di grande bellezza, ma anche di affascinare e sorprendere i numerosi turisti, senza dimenticare il primo nostro grande obiettivo: poter rendere l'opera fruibile alle persone ipovedenti tramite una descrizione vocale molto dettagliata".

Attraverso il colore e fotogrammi di interesse naturalistico sono stati ripresi alcuni scorci visivi colti e dipinti dalle due artiste, immagini "che ogni persona può ritrovare nella realtà è in cui ci si può immergere percorrendo gli itinerari di mare di collina di arte che Borgio Verezzi offre a chi incontra il suo territorio persino scendendo nell'ipogeo" proseguono Isabella Vignali e Delly Potente.

"Abbiamo voluto creare un nastro di bellezza per poter dare una sensazione inaspettata che invita a soffermarsi e ad entrare nel dipinto, dove più lo si ripercorre con lo sguardo, più si riescono a vedere dettagli importanti che aiutano a capire che la bellezza è vicina ad ognuno di noi: basta saperla osservare, unendo al segno e al colore la forza della poesia che sa ancor di più trasmettere emozioni e bellezza" concludono.