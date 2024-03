Fine settimana con la pioggia nel savonese: domenica 3 marzo allerta gialla

Sarà una prima domenica di marzo all'insegna della pioggia su tutto il Savonese, con tanto di allerta gialla, quella del 3 marzo.

A partire dalla mezzanotte, su tutti i settori di interesse per la nostra provincia il grado di attenzione idrogeologica sarà al primo livello di guardia. Sui settori delle vallate interne e da Spotorno a Varazze scatterà allo scoccare del nuovo giorno; da Noli ad Andora e interno sarà già attiva dalle 22 di stasera, sabato 2 marzo.

Per quanto riguarda la chiusura, invece, su Val Bormida e settore costiero di ponente chiuderà, per il momento, alle 18 di domani. Fino a mezzanotte nel resto del territorio savonese.

LE PREVISIONI ARPAL

Scendendo nel dettaglio, per la giornata odierna è previsto un aumento dell'instabilità dal pomeriggio per l'approssimarsi di una nuova perturbazione con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in progressiva intensificazione. Dal tardo pomeriggio bassa probabilità di rovesci o temporali forti nel savonese, dove invece diventeranno probabili nella serata a partire dal ponente, con venti meridionali fino a forti anche rafficati su tutte le zone

Domani, domenica 3 marzo, invece sono previste precipitazioni diffuse fino a moderate sul medio levante della provincia mentre sul resto del savonese, nei settori A e D, saranno fino a forti. Intorno ai 1000 metri dei rilievi alpini del Ponente sono previste nevicate deboli sempre più intense col salire dell'altimetria. Venti di burrasca forte con raffiche fino 80-100 km/h, localmente superiori e mareggiate intense dal tardo pomeriggio per onda lunga (8-9 S) da Sud-Ovest.

Nelle prime ore della notte di lunedì 4 marzo precipitazioni residue sopra i 1000-1200 metri, in particolare sui rilievi di A. Venti tra moderati e forti sui settori costieri con rinforzi intorno ai 40-50 km/h. In mattinata mareggiate su tutte le zone, più insistenti a levante e nella parte orientale di B, per onda lunga da Sud, Sud-Ovest; calo del moto ondoso a partire da Ponente dalla tarda mattina.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

-A: lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa;

-B: lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno;

-C: lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla;

-D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida;

-E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.