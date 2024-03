Ata, partiti i bonifici di tredicesime e tfr per gli ex dipendenti

Quello delle liquidazioni era diventato un motivo di attrito tra l'amministrazione e la società, in concordato preventivo. Il progetto di riparto al commissario giudiziale era stato presentato i 5 dicembre che, al 21 dicembre, non aveva ancora dato una risposta.

Oggi partono i bonifici per gli ex dipendenti Ata. Ad annunciarlo è direttamente la società. Sempre nella giornata di oggi è inoltre prevista l'assemblea dei soci dove saranno ufficializzate le dimissioni dell'amministratore unico Simona Ferrando.

Il commissario giudiziale il 31 dicembre aveva chiesto integrazione e documentazione a supporto del piano di riparto presentato. Poi nelle ultime settimane la vicenda si è sbloccata e a giorni gli ex dipendenti dovrebbero avere le loro liquidazione tfr.

"Siamo soddisfatti, le liquidazioni stanno arrivando e sono state rispettate le date", dice Pietro Manunta di Cgil.

"Come promesso, oggi stesso ho dato disposizione per liquidare le somme dei tfr e 13me dei dipendenti Ata ex Ata. Proprio in questi giorni, infatti, è arrivato l'atteso visto del commissario Provaggi e del giudice delegato Di Lorenzo. I tempi si sono allungati rispetto alle previsioni in quanto gli organi della procedura necessitavano di ulteriori chiarimenti rispetto alle passività complessive della società", commenta Simona Ferrando, amministratore unico dimissionario di Ata.

"Nelle ultime settimane ho lavorato in costante sinergia con gli uffici del Commissario, allo scopo di poter pagare il primo progetto di riparto che ha coinvolto i soggetti assistiti da privilegio ex art. 2751bis numero 1, ovvero i dipendenti Ata ed ex Ata. Nessun contrasto, quindi, con il Commissario e nessun errore di calcolo sul debito concordatario da parte di Ata. Sono soddisfatta di aver raggiunto anche questo traguardo importante che ho fortemente voluto prima di terminare il mio mandato. Al personale Ata e Seas (ex Ata) va il mio personale ringraziamento per il lavoro svolto insieme in questi 15 mesi di incarico, durante i quali ho potuto apprezzarne le qualità e la correttezza", conclude la Ferrando.